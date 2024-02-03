إزالة حالات تعد في الموجة الـ 22 بأسوان

واصلت الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المستمرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات الموجه الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الحملات المكبرة التى يتم تنفيذها لتحقيق المستهدف من هذه الموجه بالشكل المطلوب ، وإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

ازالة التعديات

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 4 حالات تعدى بمساحة 4303 م2 بنطاق منطقة قرية أبو الريش بحرى ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة محمود بهاء ، ومحمد حسين ، فضلاً عن العاملين بالوحدة القروية برئاسة ناصر بصرى مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .