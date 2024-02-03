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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالات تعد في الموجة الـ 22 بأسوان

ازالة التعديات بأسوان
ازالة التعديات بأسوان

واصلت الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المستمرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات الموجه الـ 22 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الحملات المكبرة التى يتم تنفيذها لتحقيق المستهدف من هذه الموجه بالشكل المطلوب ، وإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه. 

 

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ازالة التعديات 

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 4 حالات تعدى بمساحة 4303 م2 بنطاق منطقة قرية أبو الريش بحرى ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة محمود بهاء ، ومحمد حسين ، فضلاً عن العاملين بالوحدة القروية برئاسة ناصر بصرى مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

 

 

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