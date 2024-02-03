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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالمنوفية: شريحة إيلون ماسك تفتح الباب للتخوفات

شريحة إيلون ماسك
شريحة إيلون ماسك

أكد دكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، أن  واقعة شريحة إيلون ماسك ليست خيال مطلق ولكن هذه الشريحة الإلكترونية عليها تجارب مثبتة ولها أبحاث منشورة في عدد من الجامعات، موضحًا أنه في 2023 كان هناك تجربة باستخدام هذه الشريحة جعلت الشخص المريض لديه قدرة على تحريك أطرافه.

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وأوضح "عبدالرؤوف"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إيلون ماسك أجرى تجارب على الخنازير والقرود قبل زراعة الشريحة في دماغ الإنسان، مؤكدا أن هذه الشريحة تفتح الباب للتخوفات من الممكن أن يتحكم في تصرفات المواطنين ولابد من وضع جزء أخلاقي لتنظيم هذا العمل.

 

وأوضح الدكتور أسامة عبد الرؤوف، أن الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023 شهد تطور كبير ومن الممكن أن يغير شكل الحياة وسيكون الذكاء الاصطناعي جزء أصيل في عدد من القطاعات.

شريحة إيلون ماسك

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