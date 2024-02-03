مصر تسيطر علي منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي ‏الحديث

بالعمل الجاد تتحقق الإنجازات شعار رفعه اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ومجلس إدارة الاتحاد ولاعبي المنتخبات الوطنية للخماسي الحديث على مستوى الشباب والناشئين والكبار خلال مشاركتهم فى البطولات المختلفة على المستوى القاري او الافريقي او الدولي او العالمي .
حيث سيطرت بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث على منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي الحديث المقامة بمدينة جونكوف ببولندا خلال الفترة من 2 وحتى 7 فبراير الجاري.
حيث توجت عالية محمود بالميدالية الذهبية برصيد ١٣٦٩ نقطة ، فيما حققت البولندية الكسندرا كازبوسكا الميدالية الفضية برصيد ١٣١٢ نقطة ، بينما حققت اللاعبة البولندية ماجا زوندل ماجر الميدالية البرونزية برصيد ١٣٠١ نقطة في نهائي الشابات.
وفي نهائيات الشباب تحت ١٧ سنة توج علي ايهاب بالميدالية الذهبية برصيد ١٤٥٩ نقطة ، فيما حقق لاعب بولندا ماكسيملان دوبوز الميدالية الفضية برصيد ١٤٥٢ نقطة ، بينما حقق لاعب ليتوانيا ليتاورس فاليكا الميدالية البرونزية برصيد ١٤٤٨ نقطة.