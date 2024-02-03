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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تسيطر علي منصة التتويج في بطولة بولندا الدولية للخماسي ‏الحديث

صدى البلد

بالعمل الجاد  تتحقق الإنجازات شعار رفعه اتحاد الخماسي الحديث برئاسة ‏المهندس شريف العريان  أمين عام اللجنة ‏الأولمبية المصرية ونائب ‏رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث  ومجلس إدارة الاتحاد ولاعبي ‏المنتخبات الوطنية ‏للخماسي الحديث على مستوى الشباب والناشئين ‏والكبار  خلال مشاركتهم فى البطولات المختلفة على المستوى القاري ‏او ‏الافريقي او الدولي  او العالمي .‏

حيث سيطرت بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت ١٧ سنة للخماسي الحديث على منصة التتويج في بطولة بولندا  الدولية للخماسي الحديث ‏المقامة  بمدينة جونكوف  ببولندا خلال ‏الفترة من 2 وحتى 7 فبراير الجاري.‏

حيث توجت  ‏عالية محمود بالميدالية الذهبية برصيد ١٣٦٩ نقطة ، فيما حققت البولندية الكسندرا  كازبوسكا الميدالية الفضية برصيد ١٣١٢ ‏نقطة ، بينما حققت اللاعبة البولندية  ماجا زوندل ماجر الميدالية البرونزية برصيد ١٣٠١ نقطة في نهائي الشابات.‏

وفي نهائيات الشباب تحت ١٧ سنة توج علي ايهاب بالميدالية الذهبية برصيد ١٤٥٩ نقطة ، فيما حقق لاعب بولندا ‏ماكسيملان دوبوز الميدالية الفضية برصيد ١٤٥٢ نقطة ، بينما حقق لاعب ليتوانيا ليتاورس فاليكا الميدالية البرونزية  ‏برصيد ١٤٤٨ نقطة.‏

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