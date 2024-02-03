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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل صناعة النواب : السياسات الاقتصادية والنقدية بجانب الظروف سبب الأزمات الحالية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

أكد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة هي القادرة على سداد الديون وجذب الاستثمار هو الأساس ولابد أن يكون هناك آليات قابلة للتنفيذ ولابد أن نعترف بأن هناك أخطاء في سياسات اقتصادية وسياسات نقدية في الفترة السابقة بالتزامن مع الظروف المحيطة الأخرى التي كانت لها عامل في الأزمة.

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وأوضح "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن المشكلة أن الحكومة الحالية تعمل في جزء منعزل وليس هناك تنسيق في رؤية بشأن الصناعة، مؤكدًا انه لابد أن تعمل المجموعة الاقتصادية في الحكومة بتناغم وتنسيق.

 

وتابع: "لابد أن يكون هناك خريطة وأجندة صناعية، والمادة الخام نتيجة أنه ليس هناك سياسات جيدة، وشدد على أننا نحتاج تغيير جذري في السياسة الاقتصادية والنقدية، مؤكدًا أن الصناعة في مصر تمثل 16% من الناتج القومي، ويجب أن تصل إلى 35%، منوهًا بأنه في مصر فقط تصنيع المواد الخام أكثر كلفة من الاستيراد، وتصدير المادة الخام أغلى من التصدير بعد الانتاج.

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