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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعرف على تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية 2024.. جامعة حلوان تتابع التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بكلية الآداب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تتابع التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بكلية الاداب


يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تستعد للمشاركة في مسابقة EVER للسيارات الكهربائية


عقد فريق  Helwan Tech Racing (HTR) بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عدة اجتماعات متتالية وذلك  للاشتراك في مسابقة EVER وهي مسابقة للسيارات الكهربائية تتم بمنافسة بين الجامعات المصرية وهدفها تأهيل الطلاب للمشاركة بعد ذلك في المنافسات الجامعية العالمية لتصميم وتصنيع السيارات و تم توضيح ما يتم في الأحداث في حالة المشاركة بالتصميم (Concept event) و كذلك في حالة المشاركة بسيارة مصنعة ( Dynamic event) و ما يحدث في كل منهما.

ختام المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار.. اليوم

يعقد اليوم ختام المعهد القومي لعلوم البحار المؤتمر الصينى الإفريقى لعلوم البحار والتكنولوجيا والذي يقام لأول مرة خارج دولة الصين وتستضيفه جمهورية مصر العربية.

تعرف علي تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية 2024
 

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للموسم الخامس من «رالي السيارات الكهربائية 2024» EVER Egypt«»، من يوم 17 يناير، وحتى يوم 15 فبراير 2024 للجامعات الإقليمية والدولية، على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024، وذلك بإشراف كلية الهندسة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

كلية الدراسات العليًا الافريقية تعلن عن فتح باب الالتماس على نتائج دور يناير
 

أعلنت كلية الدراسات العليًا الافريقية جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2023_2024.

 

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة

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