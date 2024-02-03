الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد أهداف في اليمن

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة ضد أهداف في اليمن ودمرت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة لإطلاقها من قبل "أنصار الله" الحاكمة في شمال البلاد.



وأوضحت القيادة في بيان: "في 3 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعية ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لأنصار الله، كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".



ووفقا للقيادة، شكلت الصواريخ "تهديدا وشيكا" لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.



وكانت "أنصار الله" اليمنية، والتي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت في وقت سابق، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، تعبيرا منها على دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وعلى إثر ذلك، قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 3 غارات جوية على معسكر لـ"أنصار الله"، صباح اليوم السبت، شرق مدينة صعدة شمالي البلاد.



وقالت قناة "المسيرة" إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس في محافظة حجة.



يأتي ذلك بعدما أطلق التحالف الأمريكي البريطاني هجماته على اليمن، يوم 21 من يناير الجاري، حيث شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين