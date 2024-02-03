عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد أهداف في اليمن

صدى البلد

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربات جديدة ضد أهداف في اليمن ودمرت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جاهزة لإطلاقها من قبل "أنصار الله" الحاكمة في شمال البلاد.


وأوضحت القيادة في بيان: "في 3 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعية ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لأنصار الله، كانت جاهزة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".


ووفقا للقيادة، شكلت الصواريخ "تهديدا وشيكا" لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.


وكانت "أنصار الله" اليمنية، والتي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت في وقت سابق، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، تعبيرا منها على دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وعلى إثر ذلك، قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 3 غارات جوية على معسكر لـ"أنصار الله"، صباح اليوم السبت، شرق مدينة صعدة شمالي البلاد.


وقالت قناة "المسيرة" إن الغارات الأخيرة تأتي بعدما شن الطيران الأمريكي البريطاني في وقت سابق، 7 غارات جوية على منطقة الجر في مديرية عبس في محافظة حجة.


يأتي ذلك بعدما أطلق التحالف الأمريكي البريطاني هجماته على اليمن، يوم 21 من يناير الجاري، حيث شن التحالف 73 غارة جوية على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وفي اليومين التاليين تعرضت الحديدة والعاصمة صنعاء لغارتين جويتين

انصار الله اليمن القيادة المركزية الأمريكية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

موضوعات متعلقة

قبل إبرام صفقة الرهائن.. حماس تجدد دعوتها لانسحاب القوات الإسرائيلية

الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسرائيل تجتذب الآلاف

مسلحون مشتبه بهم ينهون حياة أربعة من ضباط الشرطة النيجيرية

بابا الفاتيكان يكتب رسالة إلى اليهود الإسرائيليين يكرر فيها إدانة معاداة السامية

حزب الله : أمريكا تزيد من إشعال المنطقة

CNN: بايدن يعطي الضوء الأخضر للضربات الانتقامية ضد سوريا والعراق

ضابط أمريكي : روسيا وإيران بعيدتان عن الهجوم ضد قاعدتنا في الأردن

تحدى إسرائيل.. المفوض العام لـ«الأونروا»: سأظل باقيا في منصبي

ترشيحاتنا

أمريكا وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن

أول تعليق من الأهلي على التعاقد مع أبو جبل وأزمة الشناوي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 4 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أخبار التعليم| نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات.. اعرف درجاتك.. تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية

أقل سعر جرام ذهب اليوم 4-2-2024

كولر يطلب رحيل هذا اللاعب بشكل عاجل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

فيديو

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ