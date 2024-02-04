«رينارد» البديل.. إعلامي: فيتوريا يرغب بمواصلة تدريب المنتخب حتى تصفيات كأس العالم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يرغب في الاستمرار مع الفراعنة.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "فيتوريا أبلغ حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأنه جاء من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "فيتوريا تلقى عرضًا من الشباب السعودي، ولكن المدير الفني طلب تأجيل مناقشة الأمر؛ لحين تحديد مصيره مع المنتخب الوطني، وهناك اتجاه لرحيله من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".

واختتم: "حتى الآن لم يتم التواصل مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب سيدات فرنسا، وهناك عدة أسماء مطروحة، ولكن لن يتم مناقشتها إلا بعد حسم مصير فيتوريا بشكل نهائي".