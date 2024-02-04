أخبار التعليم| نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات.. اعرف درجاتك.. تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نقدم موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية 2024



أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للموسم الخامس من «رالي السيارات الكهربائية 2024 “EVER Egypt”، من يوم 17 يناير، وحتى يوم 15 فبراير 2024 للجامعات الإقليمية والدولية، على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024، وذلك بإشراف كلية الهندسة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس لكي يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في كل محافظة من التعرف عليها بالدرجات والمجموع الكلي ، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .



اللجنة العلمية لاتحاد طلاب جامعة عين شمس يشارك بمهرجان ابداع ١٢ بالإسكندرية

تشارك إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب - اللجنة العلمية لاتحاد طلاب بجامعة عين شمس بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار وريادة الأعمال في مهرجان ابداع 12 بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية وذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلابأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية ، عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس عبر موقعها الرسمي على الإنترنت .

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية ، أنه يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس edudk.net

أثر الزلازل فى عمليات التنمية المستدامة .. مؤتمر لـ علوم جنوب الوادي

ألقى الدكتور زكريا هميمى، الأستاذ بجامعة بنها، ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لأخلاقيات علوم الأرض، محاضرة بعنوان"أثر الزلازل في عمليات التنمية المستدامة بنطاق شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر"، على هامش فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة الذى نظمته كلية العلوم بـ جامعة جنوب الوادى بمشاركة متميزة من العلماء والباحثين العرب.