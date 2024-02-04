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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مؤرخ: لا تتركوني هنا وحدي لإحسان عبد القدوس تناولت قصة حب مع يهودية

إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن إحسان عبد القدوس كان يساريًا ولم يكن لديه مشكلة في الصلح مع إسرائيل وأصدر رواية لا تتركوني هنا وحدي وتحكي قصة حب مع يهودية.

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "سعد كامل أحد مؤسسي الثقافة الجماهيرية في مصر زار إسرائيل وهناك فيلم يعرض هذا".

وتابع: "عندما ذهب السادات إلى القدس وكنا نتفرج على التليفزيون، وكنا متوقعين عندما يضع السادات قدمه في إسرائيل مصر هتقوم وهذا لم يحدث".

واستكمل: "بعض اليساريين قالوا إن هذا تفكير غير طبيعي لأن الناس تعبت من الحروب وإحنا أمام أمر واقع ولا بد أن نبحث عن طريق آخر لأننا دفعنا الكثير من الأموال والشهداء بسبب الحروب".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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