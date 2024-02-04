عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي أسباب وعلاج الجفون المتدلية؟

الجفون المتدلية
الجفون المتدلية

الجفون المتدلية هي حالة تتميز بانخفاض أو انتفاخ الجفون العلوية، مما يؤدي إلى تراجع مظهر العين، فقد تكون هذه المشكلة ناتجة عن عوامل وأسباب مختلفة.. إليك بعض الأسباب المحتملة للجفون المتدلية وخيارات العلاج المتاحة، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

ضبط 38 توكتوك ودراجات نارية مخالفة في حملات مرورية بالغربية

أمريكا وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن

ما هي أسباب وعلاج الجفون المتدلية ؟

تراجع العضلات وفقدان المرونة: مع التقدم في العمر، قد تتراجع العضلات في منطقة الجفن العلوي وتفقد مرونتها، مما يؤدي إلى تدلي الجفون. في هذه الحالة، يعتبر العلاج الجراحي الشد الجفني (Blepharoplasty) هو الخيار الرئيسي لإصلاح المشكلة.

تجمع الدهون في الجفون: قد يحدث تجمع الدهون في الجفون العلوية مع مرور الوقت، مما يسبب تدلي الجفون. في هذه الحالة، يتم إزالة الدهون الزائدة من الجفن العلوي خلال عملية الشد الجفني.

التجاعيد وترهل الجلد: التجاعيد وترهل الجلد في منطقة الجفن العلوي يمكن أن يسببان تدلي الجفون. في بعض الحالات، يمكن استخدام إجراءات غير جراحية مثل حقن البوتوكس أو حقن الملء (Dermal fillers) لتحسين مظهر الجفون المتدلية مؤقتًا.

التأثيرات الوراثية: قد يكون للعوامل الوراثية دور في تدلي الجفون. في هذه الحالة، يجب استشارة طبيب جراح تجميل لتقييم الحالة واقتراح العلاج الأنسب.

يجب أن يتم تقييم كل حالة بشكل فردي ومن قبل متخصص مؤهل لتحديد السبب الدقيق للجفون المتدلية واقتراح العلاج المناسب. يُنصح بالتواصل مع طبيب جراح تجميل أو طبيب جراحة العيون للحصول على تقييم شخصي وخطة علاج ملائمة.

الجفون الجفون المتدلية تراجع مظهر العين العين ما هي أسباب وعلاج الجفون المتدلية الجفون المتدلية مؤقت ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

تحفة فنية تُبهر العالم.. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: يجوز للأم حمل طفلها أثناء الصلاة

تساقط الشعر.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

كيفية حفظ النعم من الحسد والعين.. اتبع هذه التحصينات النبوية للوقاية من الحاقدين

كيف تحصن نفسك من الحسد؟ 7 آيات تقرأها على الماء للشفاء العاجل

دعاء الحفظ من الحسد والعين.. 8 كلمات لا يقدر عليها إنس ولا جان

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

هل سورة الذاريات لجلب الرزق .. أسرارها ومتى تقرأ ليفتح بها أبواب السماء؟

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: الاقتصاد لا يدار بالفويس نوتس والشائعات

حكم طلب الشهرة في الإسلام.. كيف ضبطها الشرع؟

تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور.. احذف هذه التطبيقات فورًا

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تبدأ في تلقي الطعون والتنازلات

سعر الدولار في البنك المركزي 4-2-2024

محاكمة 5 متهمين في خلية داعش سوهاج.. غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ادعت وفاتها.. عارضة أزياء شهيرة تثير ضجة لسبب غريب

لسبب ولا أغرب.. مشهد مروع يوثق نهاية مصير سائق تركي ساعد راكبا

مشيت ورا الـGPS.. مصير امرأة علقت في منتصف جسر بتايلاند

من هو المدرب المرشح لمنتخ مصر؟.. فيتوريا يرفض الفرصة

فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ