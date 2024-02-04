الجفون المتدلية هي حالة تتميز بانخفاض أو انتفاخ الجفون العلوية، مما يؤدي إلى تراجع مظهر العين، فقد تكون هذه المشكلة ناتجة عن عوامل وأسباب مختلفة.. إليك بعض الأسباب المحتملة للجفون المتدلية وخيارات العلاج المتاحة، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

ما هي أسباب وعلاج الجفون المتدلية ؟

تراجع العضلات وفقدان المرونة: مع التقدم في العمر، قد تتراجع العضلات في منطقة الجفن العلوي وتفقد مرونتها، مما يؤدي إلى تدلي الجفون. في هذه الحالة، يعتبر العلاج الجراحي الشد الجفني (Blepharoplasty) هو الخيار الرئيسي لإصلاح المشكلة.

تجمع الدهون في الجفون: قد يحدث تجمع الدهون في الجفون العلوية مع مرور الوقت، مما يسبب تدلي الجفون. في هذه الحالة، يتم إزالة الدهون الزائدة من الجفن العلوي خلال عملية الشد الجفني.

التجاعيد وترهل الجلد: التجاعيد وترهل الجلد في منطقة الجفن العلوي يمكن أن يسببان تدلي الجفون. في بعض الحالات، يمكن استخدام إجراءات غير جراحية مثل حقن البوتوكس أو حقن الملء (Dermal fillers) لتحسين مظهر الجفون المتدلية مؤقتًا.

التأثيرات الوراثية: قد يكون للعوامل الوراثية دور في تدلي الجفون. في هذه الحالة، يجب استشارة طبيب جراح تجميل لتقييم الحالة واقتراح العلاج الأنسب.

يجب أن يتم تقييم كل حالة بشكل فردي ومن قبل متخصص مؤهل لتحديد السبب الدقيق للجفون المتدلية واقتراح العلاج المناسب. يُنصح بالتواصل مع طبيب جراح تجميل أو طبيب جراحة العيون للحصول على تقييم شخصي وخطة علاج ملائمة.