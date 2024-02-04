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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ناقد ومؤرخ: المال جزء أساسي في إفساد المثقفين المصريين

الكاتب شعبان يوسف
الكاتب شعبان يوسف

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن الطفرة العظيمة للمثقفين في فترة السبعينيات شهدت تراجعًا بعد ظهور المجلات التي تدفع أموالًا أكثر، مشيرًا إلى أن المال كان جزءا من أسباب إفساد المثقفين المصريين.

وأضاف يوسف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أنا شخصيًا عندي نظرية إن الفلوس تدخل من هنا والثقافة تخرج من الناحية الأخرى خصوصًا الأموال الكثيرة".

وتابع: "كنت أنشر في مجلات عربية مثل البيان الكويتية والثقافة العراقية، وأول مرة أقبض مبلغ كبير كان في عام 1978 وكان 33 جنيهًا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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