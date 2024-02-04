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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار خطيرة يسببها النوم بالمكياج للبشرة.. تعرفي عليها

أضرار خطيرة يسببها
أضرار خطيرة يسببها النوم بالمكياج للبشرة

النوم بالمكياج يمكن أن يسبب أضرارًا خطيرة للبشرة على المدى الطويل. إليك بعض الأضرار التي يمكن أن يسببها النوم بالمكياج، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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أضرار خطيرة يسببها النوم بالمكياج للبشرة

انسداد المسام: يعمل المكياج على تغطية البشرة وإغلاق المسام، وعندما تبقى المكياج على الوجه طوال الليل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد المسام وتراكم الزهم والشوائب. هذا قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب وتفاقم مشاكل البشرة.

تهيج البشرة: بعض منتجات التجميل تحتوي على مواد كيميائية قد تكون مهيجة للبشرة، وعند تركها على الوجه طوال الليل، يزداد احتمال حدوث تهيج واحمرار وحساسية في البشرة.

تجفيف البشرة: بعض منتجات التجميل قد تحتوي على مكونات قد تسبب جفاف البشرة، وعند تركها على الوجه طوال الليل، قد يحدث تجفيف أكثر للبشرة وفقدان الترطيب الطبيعي.

تلف الكولاجين: النوم بالمكياج يمكن أن يؤدي إلى تلف الكولاجين في البشرة، وهو ما يؤدي إلى فقدان المرونة وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل أسرع.

زيادة خطر العدوى: عند ترك المكياج على الوجه طوال الليل، يمكن أن يتراكم الأوساخ والبكتيريا والجراثيم على البشرة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى والتهابات الجلد.

لذا، من الضروري إزالة المكياج قبل النوم والحرص على تنظيف البشرة جيدًا. يُوصَى باتباع الخطوات التالية:

استخدام مزيل المكياج: استخدم مزيل مكياج لطيف وفعال لإزالة المكياج من وجهك والعينين.

غسل الوجه: استخدم منظفًا لطيفًا ومناسبًا لنوع بشرتك لغسل الوجه وإزالة الأوساخ والشوائب.

التنظيف العميق: بعد غسل الوجه، قم بتنظيف البشرة بواسطة التونر أو المنتجات المناسبة لتنقية المسام وتحسين قوام البشرة.

الترطيب: استخدم مرطبًا خفيفًا ومناسبًا لنوع بشرتك لترطيب البشرة بعد التنظيف والحفاظ على توازنها الرطوبي الطبيعي.

إزالة المكياج قبل النوم والاهتمام بنظافة البشرة يساعدان في الحفاظ على صحة البشرة وتقليل الأضرار الناتجة عن النوم بالمكياج.

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