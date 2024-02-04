مستشار البنك الدولي سابقا: مصر لديها جدارة مالية وتستطيع التعامل مع الاقتصاد الدولي

فتح برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.

وقال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "مصر دولة لديها جدارة مالية وائتمانية وتعرف تتعامل مع الاقتصاد الدولي".

وأضاف، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا: "الأزمات الاقتصادية في الماضي كانت تحدث كل 100 عام أو 50 عام، لكن منذ عام 2020 والأزمات الاقتصادية من الممكن أن تحدث كل شهرين أو ثلاثة".