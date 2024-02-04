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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير السياحة: كساء هرم منكاورع أصلي.. فيديو

الهرم
الهرم

علق أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار، على قرار تشكيل لجنة لمراجعة مشروع ترميم هرم منكورع.

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وقال أحمد عبيد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، إن الكسوة المتواجدة على الهرم حاليا هي الكسوة الأصلية المتبقية.

 

واسترسل أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار: لم يحدث أي تغيير على شكل الهرم وهو على شكله منذ آلاف السنين، متابعا: الكساء الخارجي للهرم غير مكتمل.

 

وأضاف أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار، أن كساء الهرم بدأ في التأكل نتيجة عوامل التعرية والتغيرات، مشددا على أنه لم يتم تجديد الهرم من قبل.

 

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