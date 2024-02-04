إجراءات قانونية ضد موظف ألقى مياه الأمطار في البحر بالإسكندرية.. فيديو

بدلا من استغلالها

قالت جيهان مسعود، سكرتير مساعد محافظ الإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية تتعرض لما يقارب من 14 نوة في فصل الشتاء، متابعة أن الشتاء الحالي مختلف عن غيره.

واضافت جيهان مسعود، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على كثافة الأمطار، متابعة: المحافظة تعرضت لنوة الكرم، واستمرت لمدة 11 يوما.

واسترسلت جيهان مسعود، سكرتير مساعد محافظ الإسكندرية: المحافظة تعرضت لكم كبير من مياه الأمطار الغزيرة الرعدية.

وفيما يخص إلقاء مياه الأمطار المجمعة في مياه الدخيلة، أوضحت جيهان مسعود، سكرتير مساعد محافظ الإسكندرية، أنه عمل فردي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وشددت على أن هذا التصرف غير مقبول، وسيتم محاسبه العامل على هذا التصرف على الفور، مؤكدة أن المحافظة تعمل على تجميع مياه الأمطار وتطهيرها ومعالجتها، لاستغلالها في الزراعة.