عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بهولندا: مصر بحاجة للاستثمار فى الصوب والإنتاج الزراعي.. فيديو

الدكتور هشام فريد
الدكتور هشام فريد

فتح برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.

txt

الجيل: الحوار الوطني حقق الأهداف المطلوبة في مرحلته الأولى.. فيديو

txt

أمين عام مساعد مستقبل وطن: الحوار الوطني ساهم في خلق إيجابيات عديدة..فيديو

وقال الدكتور هشام فريد، خبير الزراعة البيولوجية والتنمية المستدامة بهولندا، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الحوار الوطني من أفضل الأشياء الجيدة لكن التنفيذ أهم على أرض الواقع".

وأضاف الدكتور هشام فريد، خبير الزراعة البيولوجية والتنمية المستدامة بهولندا،: "الحوار الوطنى يقدم أفكار ولكن نحتاج للإنجاز والتطبيق فى وقت سريع، ويجب أن يكون لدينا قانون استثمار يجذب المستثمر لمصر"، لافتا: "القانون الحالي لن يجذب المستثمرين".

وأشار: "نحن فى حاجة لروشتة بأن ترعى الدولة مصالح المواطنين والمحافظة على مكاسبهم وتوفير السبل القانونية لهم بأن يجدون عملا والتيسير على المواطنين والمستثمرين"، موضحا: مصر فى حاجة للاستثمار فى الصوب الزراعية".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

ركلات الترجيح تصعد بجنوب أفريقيا إلى المربع الذهبي على حساب الرأس الأخضر

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ترشيحاتنا

من هو المدرب المرشح لمنتخ مصر؟.. فيتوريا يرفض الفرصة

أستاذ استثمار: مشروع رأس الحكمة يأتي بالخير على الاقتصاد المصري

ثواب تجفيف الطرقات من مياه الأمطار.. دار الإفتاء تكشف عنه

محاكمة 6 متهمين بـ«خلية الحدائق» الإرهابية.. اليوم

خدعة ثمنها فقدان حساب واتساب.. تحذير عاجل لجميع المستخدمين

أوستن: الضربات في اليمن تهدف إلى تقليص قدرات الحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. سعر جمبسوت نانسي عجرم في حفلها بالرياض

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

فيديو

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ