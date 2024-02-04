خبير بهولندا: مصر بحاجة للاستثمار فى الصوب والإنتاج الزراعي.. فيديو

فتح برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.

وقال الدكتور هشام فريد، خبير الزراعة البيولوجية والتنمية المستدامة بهولندا، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الحوار الوطني من أفضل الأشياء الجيدة لكن التنفيذ أهم على أرض الواقع".

وأضاف الدكتور هشام فريد، خبير الزراعة البيولوجية والتنمية المستدامة بهولندا،: "الحوار الوطنى يقدم أفكار ولكن نحتاج للإنجاز والتطبيق فى وقت سريع، ويجب أن يكون لدينا قانون استثمار يجذب المستثمر لمصر"، لافتا: "القانون الحالي لن يجذب المستثمرين".

وأشار: "نحن فى حاجة لروشتة بأن ترعى الدولة مصالح المواطنين والمحافظة على مكاسبهم وتوفير السبل القانونية لهم بأن يجدون عملا والتيسير على المواطنين والمستثمرين"، موضحا: مصر فى حاجة للاستثمار فى الصوب الزراعية".



