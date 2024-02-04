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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحويل 100 رحلة جوية في هانوي بسبب ارتفاع معدل ملوثات الهواء

صدى البلد

قال مسؤول بالمطار الدولي في العاصمة الفيتنامية هانوي إن جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار تم تأجيلها أو تحويلها إلى مدن أخرى، الجمعة، بسبب الضباب الكثيف وتفاقم تلوث الهواء.

وذكرت شركة إير فيجوال، وهي شركة مستقلة تراقب مؤشر جودة الهواء،وفقا لماذكرتة سكاي  نيوز عربية أن مستويات الجسيمات الصغيرة الخطرة المعروفة باسم (بي.إم 2.5) في هانوي وصلت إلى مستوى مرتفع جدا بلغ 257 ميكروجرام لكل مترمكعب في وقت مبكر من الصباح .

وذكر المسؤول في مطار نوي باي الدولي الذي طلب عدم نشر اسمه: "تم تحويل جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مدن أخرى، بما في ذلك هايفونغ أو دانانغ. كما لا يمكن لأي رحلة الإقلاع في الوقت الحالي".


ونقلت وسائل إعلام رسمية عن سلطات المطار أن ما يقرب من 100 رحلة جوية من وإلى المطار تأثرت.

وقالت شركة الطيران الفيتنامية منخفضة التكلفة (فيت جيت)،إن عددا من رحلاتها المقرر أن تهبط في هانوي تم تحويلها إلى مدينة هايفونغ.

ويصنف تلوث الهواء في هانوي باستمرار من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث نصحت السلطات الصحية الناس الشهر الماضي بارتداء الكمامات والحد من الأنشطة الخارجية.

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