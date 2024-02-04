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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب ولا أغرب.. مشهد مروع يوثق نهاية مصير سائق تركي ساعد راكبا

صدى البلد

أثارت مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات، عبر إكس الكثير من استنكا رواد السوشيال ميديا فقد وثق المشهد لجريمة مروعة حدثت في الشارع التركي، بعدما أقدم شاب على القيام بإطلاق النار على سائق أجرة، بعد أن قدم له يد المساعدة بمدينة أزمير، في مشهد صادم ليوثق نهاية السائق وليتم الإعلان عن مفارقته الحياة.

ونقل السائق والذي يدعى أوغوز إرج (44 عاما) والذي أصيب بجروح خطيرة نتيجة إصابته بثلاث رصاصات في الظهر، إلى مستشفى جازيمير الحكومي، وبعد الإسعافات الأولية قد خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى أتاتورك للتدريب والأبحاث، و توفي على إثرها.

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ووفق ما نقلته صحيفة "جمهوريت" التركية فقد شاركت قافلة مكونة من 250 سيارة تاكسي، في نقل جثمان زميلهم الراحل وذلك إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير.

وكانت كاميرا مراقبة تعد مثبتة في التاكسي، والتي رصدت كيف توقف السائق القتيل للشاب دليل أيسال والذي يبلغ 19 عاما، بعد أن كان عالقا في منطقة جازيمير، وسط أجواء باردة للغاية، فقرر إيصاله إلى منزله.

وقاد الشاب سائق التاكسي إلى عناوين مختلفة، لفترة من الوقت، وحين قرر النزول قد تظاهر بقيامه بأخذ المال من جيبه، وأخرج مسدسا وأطلق 3 رصاصات متتالية على السائق من الخلف.

على الجانب الآخر ومن خلال القيام بمشاهدة 110 ساعات من اللقطات، من حوالي 70 عدسة كاميرا مراقبة في المكان أيضا، تم تحديد المشتبه به، وألقت القوات الأمنية القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.

جريمة مروعة إطلاق النار الاسعافات الاولية عملية جراحية طارئة القوات الأمنية

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