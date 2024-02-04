قصف إسرائيلي على روضة أطفال تؤوي نازحين في غزة

أفادت "وكالة الأنباء الفلسطينية" (وفا)، اليوم، بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف روضة أطفال تؤوي نازحين في رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأضافت أن عددًا من الفلسطينيين أصيبوا إثر استهداف الطيران الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية في القطاع إلى 27 ألف و238، وأشار إلى أن المفقودين بلغوا نحو 7 آلاف شخص.

وذكر المكتب، في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 360 ألف مبنى سكني، بينهم 70 ألف وحدة تم تدميرهم كلياً، لافتاً إلى نزوح نحو 2 مليون مواطن منذ بدء الحرب.