مجدي عبد الغني: طول ما ماشية بالحب مفيش تقدم في الكرة

انتقد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، الطريقة التي تدار بها منظومة كرة القدم في مصر.

وقال مجدي عبد الغني، عبر حسابه على فيس بوك: طول ما ماشية بالحب مفيش تقدم في الكرة.

وكشف وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي السابق، عن المدرب الأفضل لتولي تدريب منتخب مصر، في الفترة المقبلة، حال رحيل البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب الفراعنة.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس: "أنا شايف إن موسيماني (مدرب الأهلي السابق) أو حسام حسن، هما الأصلح لتدريب منتخب مصر حال رحيل فيتوريا".

وأضاف: "موسيماني لديه أخطاء فنية تتلافى مع المنتخب، أبرزها الراحات الكثيرة التي يعطيها للاعبين" مضيفًا: "مدرب المنتخب لازم يكون عبقري ومبدع يفكر بره الصندوق".

وتابع: "مين اللي عمل فرقة صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا؟ موسيماني".

وأكمل: "حسام حسن، يعتمد دائمًا على اللاعبين الصغار وممكن يعمل بيهم حاجة، مدير فني منتخب مصر لازم ميكونش نمطي ولازم ميكونش ساعة سويسرية ويكون قادرًا على تطوير أداء اللاعبين".