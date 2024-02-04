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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشأن معلول وعبد المنعم.. سيف زاهر يكشف آخر التطورات بالأهلي

صدى البلد

وضع الإعلامي  سيف زاهر التطورات الجديدة في النادي الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.
 

وقال سيف زاهر : الأهلي هيجدد موسمين لمعلول وهناك عرض قطري لـ عبد المنعم.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم؛ من أجل تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 فبراير الجاري، في الجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

الأهلى الإعلامي سيف زاهر احتراف محمد عبد المنعم التونسي علي معلول

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