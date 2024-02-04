مخرجة قلبي ومفتاحه: سعيدة بالفوز بالجائزة الذهبية من مهرجان سينما أورورا بروسيا

أعلنت مروة السوري عن فوز فيلمها الوثائقي القصير "قلبي ومفتاحه" بالجائزة الذهبية من مهرجان "سينما المؤلف أورورا بورياليس"، الذي نظم بمدينة أوبلاست مورمانسك في روسيا.

وقالت مروة السوري مخرجة الفيلم - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تشعر بالفخر الكبير لحصول فيلمها "قلبي ومفتاحه"، على أول جائزة دولية من مهرجان مهم في روسيا، يستهدف المشاركات العربية والدولية التي تعتمد موضوعاتها على الإبداع والإبتكار والموضوعات التي تهم المجتمعات بشكل عام ومنها قضايا حقوق الإنسان والطبيعة والمرأة والطفل.

وأضافت أن أكثر ما أسعدها هو استيعاب الشعب الغربي لفكرة الفيلم البسيطة، والذي قامت بتقديمه من رحم فيلم"رسالة من إمرأة مجهولة" بطولة فريد الأطرش ولبنى عبد العزيز، مؤكدة أنها من أشد المعجبين بالسينما الروسية.

وأوضحت أن فيلم "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه في إطار الدراما التسجيلية الروائية المعبرة عن حب بطلة العمل لعالم السينما، وكيف أثرت على وجدانها النفسي ومن ثم العملي، موضحة أن الفيلم تضمن أغنية "قلبي ومفتاحه"، ضمن أحداثه لإرتباطها بأحداث العمل وفكرته؛ وهو العودة إلى الماضي والربط بينه وبين الحاضر، لافتة إلى أن الفيلم إهداء إلى زمن ملك العود فريد الأطرش والفنانة لبنى عبد العزيز.