وزير الدفاع الأمريكي: غارات على 13 موقعا حوثيا لتعطيل قدراتهم

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيشين الأمريكي والبريطاني نفذا غارات على مواقع حوثية باليمن، بهدف تعطيل قدراتها على شن هجمات ضد السفن الامريكية والدولية.

وأضاف أوستن، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد، أنه جرى شن غارات على 13 موقعا مرتبطا بمنشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين وأنظمة الصواريخ ومنصات الإطلاق وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات.

وأكد أن هذا الإجراء المشترك يبعث برسالة واضحة للحوثيين بأنهم سيواجهون تبعات إضافية؛ إن لم ينهوا "هجماتهم غير القانونية على الشحن الدولي والمركبات البحرية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت - في وقت سابق - أنها نفذت إلى جانب القوات المسلحة البريطانية وبدعم دولي، ضربات ضد 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.