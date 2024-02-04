عرض الفيلم المصري potato ضمن أيام القيروان السينمائية بتونس

يعرض الفيلم المصري القصير "potato" أو "البطاطا"، للمخرج محمد البدري، في 7 فبراير الجاري، ضمن أفلام المسابقة الرسمية المشاركة بمهرجان "أيام القيروان" السينمائية في دورته الخامسة المهداه لفلسطين، والتي تقام في تونس خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير الجاري.

وحظى فيلم "البطاطا" بالمشاركة في عدد كبير من المهرجانات السينمائية المحلية والعالمية، من بينها مهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الثانية، وفاز مؤخرا بجائزة خليفة شاهين لأفضل فيلم روائي قصير بمهرجان البحرين السينمائي، كما حصل على تنوية خاص من لجنة تحكيم مهرجان البوابة الرقمية بالجزائر.

الفيلم فكرته مستوحاة من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ، اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى، وهو إنتاج وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما.

والفيلم بطولة الفنانة القديرة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبد العليم، سارة هشام، يمنى النجار، سيناريو وحوار مروة مصطفى، وقصة وإخراج محمد البدرى، مكياج لمياء محمود،ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى.