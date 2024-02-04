مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني: معرض الكتاب تظاهرة ثقافية سنوية ينتظرها الجميع

أكدت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو المجلس القومي للمرأة وأستاذ علم الاجتماع الدكتورة نسرين البغدادي، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية سنوية تضم جميع شرائح المجتمع بمختلف أعماره، ومن الظواهر الثقافية التي تميز المجتمع المصري والتي ينتظرها كل الفئات والشرائح.

وقالت الدكتورة نسرين البغدادي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "لقد لمسنا إقبالا كبيرا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية "الخامسة والخمسون"، فرغم الأزمة الاقتصادية يحرص جمهور المعرض على شراء الكتب، ويظل الكتاب هو سيد الموقف رغم انتشار الوسائط الثقافية الأخرى".

وحول ما أحرزته الدولة في ملف تمكين المرأة.. قالت عضو المجلس القومي للمرأة الدكتورة نسرين البغدادي، إنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية عام 2017، هناك إرادة سياسية لتمكين المرأة على المستويات كافة، سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا، منوهة بصدور العديد من التشريعات التي تحمي المرأة، وتعزز وضعها في المجتمع، مضيفة "يتبقى أن تكون المرأة مقدرة لذاتها وحريصة على تنمية ودعم قدراتها".

وأضافت أن المرأة المصرية مكافحة من أجل أسرتها، وتعمل على تنمية موارد عائلتها، وهي دائما وأبدا داعمة لأبنائها ومساندة لزوجها".

يذكر أن الدورة ال(55) من معرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

