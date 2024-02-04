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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: دعم كرداسة بموزعين للكهرباء للتخفيف من معاناة المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي  ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين منها بشأن عدم الانتهاء من إصدار موافقة لبناء وتجديد غرف الكهرباء المتهالكة بقرية ناهيا  بكرداسة بمحافظة الجيزة وعدم البدء في إنشاء مبنى موزع كهرباء جهد متوسط بكرداسة.

 وذلك بحضور ممثلي الحكومة، اللواء دكتور خالد عسر رئيس مجلس مدينه كرداسة، والمهندس مدحت فودة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب بشركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء ، والمهندس عبد الباسط محمد عبد الحميد رئيس قطاع شبكات الجيزة، والمهندس أيمن السيد مهندس باداره شبكات الجيزة.

وأكدت النائبة هند رشاد على أن لجنة الطاقة والبيئة أصدرت توصيات بضرورة الانتهاء من إنشاء الموزعين في خلال العام الجاري علي فترتين كل 6 أشهر  و ذلك لضمان انتظام الكهرباء و جودتها في دائره كرداسة لتوفير حياه كريمة للمواطنين ورفع معاناتهم فى انقطاع الكهرباء المستمر.   

من جانب، آخر تقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن تطوير قرية ناهيا.


وطالبت النائبة هند رشاد بوضع قرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة ضمن خطة تطوير المحافظة حيث أن الطرق الداخلية تحتاج إلى تطوير وتوفير بلاط إنترلوك ودخول خدمة الغاز الطبيعى.
 

وأضافت النائبة هند رشاد أنه مع العلم أنه سيتم الأن العمل على الإنتهاء من خدمة الصرف الصحى التي كانت تعيق دخول كل هذه الخدمات للقرية.

كرداسة الجيزة الكهرباء البرلمان مجلس النواب

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