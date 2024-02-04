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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب هشام الشعيني يشيد بدعم الرئيس السيسي لمزارعي قصب السكر

النائب هشام الشعينى
النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب

أشاد النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر بقرار الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية برفع سعر توريد قصب السكر هذا العام من 1100 جنيه إلى 1500 جنيه ، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة لرفع أسعار توريد مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فى مقدمتها محصول قصب السكر.

وطالب " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه يجب على الحكومة اعطاء أولوية قصوى للمذكرة التى تقدمت بها الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر والتى تتضمن التكاليف الحقيقية لزراعة قصب السكر لاتخاذ القرار المناسب لرفع اسعار توريد قصب السكر خلال المرحلة القادمة بما يحقق هامش ربح مناسب لمزارعي قصب السكر مؤكداً أن رفع أسعار توريد قصب السكر بما يتناسب مع تكاليف زراعته سوف يجعل جميع مزارعى قصب السكر بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بقبول على زراعته.

 

كما أشاد النائب هشام الشعينى بما تضمنه قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف حافز اضافى 200 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 20 طنا للفدان و 400 جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد عن 20 طنا للفدان وحتى 40 طنا للفدان اضافة إلى صرف حافز قيمته 500 جنيه للطن فى حالة توريد محصول يزيد عن 40 طنا للفدان ، مؤكداً أن مثل هذه الحوافز المالية الإضافية سيكون لها دورها فى تشجيع مزارعى قصب السكر على زيادة المساحات من زراعات قصب السكر.

وزير التموين والتجارة الداخلية السيسي المحاصيل الزراعية الاستراتيجية محصول قصب السكر زراعات قصب السكر

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