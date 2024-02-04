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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الإفريقي التونسي السابق: مستوى نسور قرطاج في تراجع مستمر ونعيش فترة كارثية

صدى البلد

علَقَ حسام الحاج علي نجم النادي الإفريقي التونسي السابق على الأداء المخيب للآمال لنسور قرطاج في بطولة أمم إفريقيا الجارية 2023 المقامة بكوت ديفوار وتنتهي في 11 فبراير الجاري.

وقال الحاج في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":

الكرة التونسية في تراجع مستمر وتعيش فترة كارثية، وأكثر المتشائمين في تونس لم يكن يتوقع الخروج المبكر من دور المجموعات وعدم تحقيق أي فوز، بالإضافة إلى الخسارة أمام المنتخب الناميبي بشكل مفاجئ، رغم تواضع مستواه.

وأضاف: الجهاز الفني بقيادة جلال القادري يتحمل مسؤولية وداع المنتخب التونسي من الدور الأول والظهور بهذا الآداء الكارثي، حيث كانت هناك علامات استفهام على اختياراته لقائمة نسور قرطاج في البطولة.

نادي الإفريقي التونسي محمد فاروق كوت ديفوار قائمة نسور قرطاج فريقيا حسام الحاج علي برنامج البريمو

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