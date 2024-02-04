نجم الإفريقي التونسي السابق: مستوى نسور قرطاج في تراجع مستمر ونعيش فترة كارثية

علَقَ حسام الحاج علي نجم النادي الإفريقي التونسي السابق على الأداء المخيب للآمال لنسور قرطاج في بطولة أمم إفريقيا الجارية 2023 المقامة بكوت ديفوار وتنتهي في 11 فبراير الجاري.

وقال الحاج في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":

الكرة التونسية في تراجع مستمر وتعيش فترة كارثية، وأكثر المتشائمين في تونس لم يكن يتوقع الخروج المبكر من دور المجموعات وعدم تحقيق أي فوز، بالإضافة إلى الخسارة أمام المنتخب الناميبي بشكل مفاجئ، رغم تواضع مستواه.

وأضاف: الجهاز الفني بقيادة جلال القادري يتحمل مسؤولية وداع المنتخب التونسي من الدور الأول والظهور بهذا الآداء الكارثي، حيث كانت هناك علامات استفهام على اختياراته لقائمة نسور قرطاج في البطولة.