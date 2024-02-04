الخارجية الروسية: أمريكا السبب الرئيسي للتصعيد في شبه الجزيرة الكورية

عبر نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، عن مخاوف جدية بشأن التصعيد الحاد في شبه الجزيرة الكورية، وفق ماذكرت صحف روسية.

وعبر رودنكو عن مخاوفه خلال لقاء نظرائه في كوريا الجنوبيةخلال تواجده في سيئول، مشيرا إلى أن مصدر المخاوف الرئيسي هو السياسة الاستفزازية للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقع الخارجية الروسية: "أعرب الجانب الروسي عن مخاوف جدية بشأن التصعيد الحاد للتوترات في المنطقة. وأُشير بوضوح إلى أن مصدرها الرئيسي هو السياسة الاستفزازية غير المسؤولة التي تنتهجها واشنطن".

وأضافت: "التي تحاول لأغراضها الجيوسياسية الخاصة، تشجيع وحث حلفائها الإقليميين على تنفيذ خططها العدوانية، وتحمل عواقب لا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك في المجال العسكري".

وأكدت الخارجية أن "تطبيع الوضع سيتم تسهيله من خلال الوقف الفوري للولايات المتحدة وحلفائها لأنشطتهم العسكرية الخطيرة والعودة إلى البحث المشترك عن حل سياسي ودبلوماسي للمشاكل القائمة".