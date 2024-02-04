لقياس مهارات العمال.. تفاصيل برنامج «الفحص المهني» بسوق العمل السعودي

أكد وائل عبد الصبور، مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب المهني بـوزارة العمل، أن “برنامج الفحص المهني” يأتي لقياس مهارة العامل الخاص لسوق العمل السعودي، مشيرا إلى أن صاحب العمل السعودي في بعض الأحيان يرغب في قياس مهارة العمال الموجودين في المملكة.

وقال وائل عبد الصبور، خلال لقاء له ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن العامل الذي يعمل في المملكة العربية السعودية، لو لم يجتاز اختبار قياس المهارات، فمن حق صاحب العمل الاستغناء عنه.

قياس الإختبارات والمهارات

وأضاف مدير عام إدارة شئون مراكز التدريب المهني بوزارة العمل، أن وزارة العمل المصرية ستجري الاختبارات للعمالة المصرية التي ترغب في السفر للعمل في السعودية لقياس مهاراتهم.