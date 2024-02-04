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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يقترح تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للسلع قبل شهر رمضان

عمرو هندى، عضو لجنة
عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

اقترح النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية مع مراعاة مستلزمات الإنتاج، وكذلك تسعير السلع، خاصة الاستراتيجية، وذلك فى ظل الارتفاع الكبير وبعضه غير مبرر للسلع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على المواطنين بشكل كبير، خاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى بيان صحفى له، أن اللجنة سيكون منوطا بها وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لتوريد المحاصيل الزراعية حتى نتفادى أزمة توريد المحاصيل الزراعية كل عام، إضافة لتسعير السلع، مع وضع هامش ربح وإعلان الأسعار فى مختلف وسائل الإعلام، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوتا كبيرا بين الأسعار سواء المكتوب على العبوة أو الأسعار التى يتم بيع السلع بها للمستهلك.

وقال النائب عمرو هندى، إن اللجنة ستضم فى عضويتها ممثلين من وزارات التموين والزراعة والري والتجارة والصناعة، وتعمل بجد فى هذا الملف وإعلان التسعير الخاص بالسلع وفقا للمتغيرات العالمية والأسباب التى قد تؤثر حقا على أسعار السلع فى السوق المصرى، إضافة لتسعير المحاصيل خاصة بالقرب من موسم حصاد القمح.

وأكد عضو النواب، أن إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات سيكون له دور كبير فى الحد من الأزمة الكبيرة فى تفاوت الأسعار، وسيكون ذلك بناءً على توصية اللجنة المنوط تشكيلها، وأن تكون هناك إرادة حقيقة من قبل الوزارات الممثلة فى إيجاد حلول واقعية لتفادي انفلات الأسعار قبيل شهر رمضان، خاصة فى ظل عدم إحكام الرقابة على الأسواق بالشكل المطلوب.

اسعار استرشادية السلع الفئات البسيطة المحاصيل الزراعية السوق المصري

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