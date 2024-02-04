تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و896 شاحنة و 1552 سيارة، كما سجلت وصول ومغادرة 1415 راكبا بموانئها.

وأشار المركز الإعلامي للهيئة - في بيان له اليوم الأحد - إلى أن الصادرات بلغت 10 آلاف و 500 طن بضائع، و400 شاحنة و 15 سيارة، والواردات شملت 7 آلاف و 500 طن بضائع، 496 شاحنة، و 153 سيارة.

وأوضح أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (أمل، الحرية1)، وغادرته السفينتان (الحرية2، بوسيدون اكسبريس)، فيما تم تداول 3 آلاف و 490 طن بضائع، و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفن الأربع (آور، بريدج، كوين نفرتيتي، آيلة)، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينتين (النوي أكسبريس، SEA WAVE1) على متنها 1480 سيارة زنة 2960 طنا قادمة من جدة.

