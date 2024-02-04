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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حسن شحاتة يكشف عن رأيه في ضم عبدالله السعيد للزمالك.. ماذا قال؟

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

قال حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق أن نادي الزمالك لن يتأثر بالسلب بسبب كبر سن الثلاثي عبدالله السعيد ومحمد عبد الشافي وقائد الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا.

عبدالله السعيد

ماذا قال حسن شحاتة على تعاقد عبد الله السعيد

وفي تصريحات تليفزيونية أكد حسن شحاتة: "الزمالك تعاقد مع العديد من الصفقات المميزة، عبدالله السعيد، لاعب جيد جيدًا وسيفيد النادي، والزمالك تعاقد معه من قبل واللاعب رجع الفلوس وأتمنى ميرجعش الفلوس المرة دي".

وتابع: "عبدالله السعيد، إضافة كبيرة للزمالك، وسيكون قائدًا للفريق مع شيكابالا ومحمد عبدالشافي، وأي حد من الثلاثي قادر أن يرتدي شارة قيادة للزمالك".

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يذكر أن الزمالك قام بإبرام ميركاتو شتوي ناي بعد حسم مسئولوه ضم 10 صفقات من العيار الثقيل، لتدعيم الفريق، بعد رفع إيقاف القيد عن النادي، حيث تم التعاقد مع كل من: عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر، مهاب ياسر، ناصر ماهر، محمد عاطف، محمد شحاتة، المدافع الفلسطيني ياسر حمد، الجناح الأوغندي ترافيس موتيابا (تحت السن)، زياد كمال، أحمد حمدي.

راتب عبدالله السعيد بالزمالك


أكدت مصادر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب سيحصل على مبلغ 20 مليون جنيه من نادي الزمالك.

عبدالله السعيد 

ولا سيما أن مسؤولي نادي الزمالك قد حصلوا على موافقة الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، لانتقال عبدالله السعيد لصفوف القلعة البيضاء.

12 مليون جنيه

وأكدت مصادر داخل نادي  بيراميدز، أنه تم الاتفاق على ضم اللاعب عبدالله السعيد لصفوف نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على سداد الزمالك 12 مليون جنيه مقابل ضم عبدالله السعيد.

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