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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. استشهاد آمر كتيبة متأثرًا بجراحه نتيجة القصف الأمريكي

صدى البلد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، باستشهاد آمر الكتيبة الثالثة بمديرية مقاتلة الدروع، إحدى تشكيلات هيئة الحشد الشعبي، متأثرًا بجراحه نتيجة القصف الامريكي غرب العراق.

وقال المصدر”، إن “آمر الكتيبة الثالثة مديرية مقاتلة الدروع، توفي متأثرا بجراحه نتيجة القصف الامريكي غرب العراق”.

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تفاصيل الغارات الجوية على العراق وسوريا، أمس السبت، مشيرة إلى أنها استهدفت 85 هدفا.

فيما كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الضربات تركزت في سبعة مواقع: ثلاثة منها في العراق، وأربعة مواقع في سوريا.

وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة استهدفت مباشرة للحشد الشعبي، مضيفة أن “هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام لأنها تمثل استهدافاً وقحاً ودماء الحشد الشعبي تمثل مكانة العراق وكرامته”.

وتابع الفياض: “لن نقبل بان تكون دماء أبناءنا مادة سياسية رخيصة”، مؤكدًا “الحشد الشعبي عز القوات المسلحة وفخر العراقيين”.

وأضاف: “يجب تطهير ارض العراق من الوجود الأجنبي”.

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