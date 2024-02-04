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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: ندوة ضمن مبادرة سلامتك تهمنا فى مجال الصحة المهنية بالمنيا

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، ندوة توعوية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمركز مطاى ، فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فى إطار مبادرة (سلامتك تهمنا) ، وذلك بقاعة مسرح الوحدة المحلية بمركز مطاى للرائدات الريفيات ومديرى مراكز المعلومات والمرأة والأمومة والطفولة على مستوى مركز مطاى ، بمشاركة 36 عامل ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وضمن جهود المديرية المستمرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت المختلفة داخل المحافظة للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد فيها الإنتاجية وتدعم من خلالها الإستثمار ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها التى أقرها القانون فى أحكامه للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة وزيادة الانتاجية فى ظل الجمهورية الجديدة ، وأضافت مدير المديرية انه ألقى المحاضرات بالندوة الكيميائى محمد شفيق مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بمطاى حيث قام باستعراض موضوعات الندوة والتى تضمنت مقدمة عن السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها، خطة الطوارئ والاخلاء ، ومخاطر الحريق ، والرد على جميع الاستفسارات والأسئلة للمشاركين حول موضوعات الندوة ، مؤكدة استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة فى تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة فى مختلف قطاعات العمل تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

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