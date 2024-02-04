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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اضطرابات البحر الأحمر تعزز نشاط الشحن الجوي.. ما القصة؟

الشحن الجوي العالمي
الشحن الجوي العالمي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا)، إن الاضطرابات التي شهدتها الملاحة البحرية في البحر الأحمر، من تعطل للطرق البحرية، كانت سببا في زيادة الطلب على الشحن الجوي من قبل الشركات خلال الفترة الماضية.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): " إن التعطيل للطرق البحرية في البحر الأحمر مؤخراً أدى إلى تحول بعض شركات الشحن إلى الشحن الجوي، حيث شهد الطلب المتزايد ارتفاعاً كبيراً في عائدات الشحن الجوي على الممرات التجارية ذات الصلة في يناير مع زيادة الاضطرابات.
وأشار ويلي والش، إلى أن النقل الجوي لا يناسب كل أنواع البضائع، وهو خيار حيوي لبعض الشحنات الأكثر إلحاحا في الظروف الاستثنائية، وهو أمر بالغ الأهمية لاستمرارية الاقتصاد العالمي".
وحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، فإن الشحن الجوي شهد في شهري نوفمبر وديسمبر ارتفاعاً متواضعاً في الطلب والعائدات بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، ولوحظ ذلك عند مقارنة بيانات الأسبوع الذي يبدأ في 4 نوفمبر 2023 والأسبوع الذي ينتهي في 9 ديسمبر 2023:

وشهد الطلب العالمي على الشحن الجوي، زيادة بنسبة 1% مع زيادة بنسبة 5% في العائدات، في حين ارتفع الطلب بنسبة 2% والعائدات بنسبة 6%. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وشهد الطلب بين الصين وبقية العالم زيادة بنسبة 1% وزيادة بنسبة 11% في العائدات، بينما ظل الطلب الأوروبي ثابتا، ولكن العائدات ارتفعت بنسبة 3%.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن الطلب كان ثابتاً مع ارتفاع العائدات بنسبة 4% في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن بيانات النصف الأخير من شهر ديسمبر أظهرت عودة الطلب والعائدات إلى طبيعتها.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 1.6% على الطلب العالمي والدولي في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وارتفعت السعة بنسبة 13.5% (+13.6% للعمليات الدولية). وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة في الطلب بنسبة 18.3% على العمليات العالمية والدولية مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 17.7% (+17.8% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.

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