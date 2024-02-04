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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مجلس الشباب يعقد المؤتمر الدولي الأول «معاً نحو تعزيز جهود المجتمع المدني»

صدى البلد

عقد مجلس الشباب المصري المؤتمر الدولي الأول "معاً نحو تعزيز جهود المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية"، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع “مسلمون حول العالم”، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بضرورة العمل على توحيد الجهود المبذولة لدعم المدنيين في قطاع غزة.

وصرح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري بأن هذا المؤتمر يعد إنجازًا جديدًا للمجتمع المدني المصري، حيث يُسلط الضوء على دوره المُهم في دعم ومساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم بالإضافة للجهود البارزة للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين في مجال الإغاثة الإنسانية، من بينهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، والنواب فريدة الشوباشي وهند حازم وعلاء قريطم وأمل زكريا قطب وسميرة الجزار وألفت المزلاوي، أعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء مجلس الشيوخ أشرف ثابت وهبة مكرم شاروبيم ونهى الشريف، بالإضافة لمشاركة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والأمانة العامة للصحة النفسية ومجمع عمال مصر، ولفيف من قيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الإغاثة مثل مؤسسة صناع الخير ومؤسسة على بانات الخيرية. 

كما شهد المؤتمر أكثر من 250 مشاركا من أسر النازحين الفلسطينيين، والذين أشادوا بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ، خاصة خلال الأزمة الأخيرة، كما وجهوا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل لحقوق الفلسطينيين.

وأضاف ممدوح أن المؤتمر عمل على تنسيق الجهود بين مختلف المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، بالإضافة لتبادل الخبرات والتجارب بين هذه المنظمات لضمان فعالية ونجاح عملية الإغاثة الإنسانية والعمل على تطوير آليات جديدة للتعامل مع الأزمات الإنسانية وتعزيز دور المجتمع المدني في عملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الأزمات، والعمل على تمكين المجتمعات المحلية من مواجهة الأزمات الإنسانية.
 

 

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