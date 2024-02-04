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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة تكشف خطة زيلينسكي للإطاحة بقائد الجيش

زيلينسكي
زيلينسكي

يتجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لتحميل شخصية بارزة من الحكومة الأوكرانية لمسؤولية إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلجورود، وفق ما كشفت وسائل إعلام صربية.

كشفت صحيفة "بوليتيكا" الصربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعتزم اتهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76".

كانت الطائرة تنقل سجناء أوكرانيين قبل سقوطها.

وذكرت الصحيفة أن "زيلينسكي والوفد المرافق له يريدون التهرب من المسؤولية من خلال تغطيتها بطلب استقالة فاليري زالوجني".

 

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