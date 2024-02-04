صحيفة تكشف خطة زيلينسكي للإطاحة بقائد الجيش

يتجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لتحميل شخصية بارزة من الحكومة الأوكرانية لمسؤولية إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" فوق مقاطعة بيلجورود، وفق ما كشفت وسائل إعلام صربية.

كشفت صحيفة "بوليتيكا" الصربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعتزم اتهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76".

كانت الطائرة تنقل سجناء أوكرانيين قبل سقوطها.

وذكرت الصحيفة أن "زيلينسكي والوفد المرافق له يريدون التهرب من المسؤولية من خلال تغطيتها بطلب استقالة فاليري زالوجني".