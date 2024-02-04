وزير الزراعة يستجيب للنائب طارق عبد العزيز ويوافق على محطات تصدير بالدقهلية

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بالتوسع في الصناعات الزراعية ، مؤكدا أنه من الممكن الحصول على 4 أضعاف سعر المنتج قبل التصنيع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تصديرية بعواصم المحافظات حتي يمكننا إحداث نشاط في هذه الصناعة بكل الأقاليم.

وناشد طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه قائلا: “وزير الزراعة ، السيد القصير ، أنني انتمي إلى محافظة الدقهلية وهذه المحافظة الزراعية الكبري وللأسف معنديش محطة تصدير للحاصلات الزراعية واحدة واناشد وزير الزراعة والحكومة بالتوسع بمحطات التصدير وتسهيل إصدار تراخيص محطات التصدير علي ان تكون نشاطها مدي حياتها تصدير”.

واستجاب الوزير السيد القصير في بداية الجلسة لمطالبات طارق عبد العزيز ، مؤكدا أن الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص بالتوسع.

ووجه القصير حديثه لعبد العزيز لدينا استعدا للرخصة الذهبية ولدينا خطط لنتوسع في التصنيع الزراعي ، بما يعود علي الناتج القومي ، بمعاونة القطاع الخاص ونرحب بهم فورا .

وشدد عبد العزيز علي ضرورة إنشاء مصانع للحاصلات الزراعية وتصنيع زراعي للمنتج المحلي وضرورة إقرار ضوابط للتصدير الحقيقي ، لأن العائد لايمكن مقارنته بأي دولة من دول الجوار مع اعتماد رقابة حكومية فعالة علي العائدات ومخططات التصدير للمنتجات .

وأوضح أن التصدير يحتاج إلي منتج جيد وسعر تنافسي ، وللأسف هناك محاصيل أقل جودة في التقاوي وأغلي أسمدة.