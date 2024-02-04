قيادي بمستقبل وطن: الصناعة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية في مصر

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الصناعة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية في مصر، واهتمام الدولة بالصناعة الوطنية والتصدير يجعل هناك انتعاشة اقتصادية كبيرة، مشيرا الحبال إلى أن مصر لديها الإرادة القوية في تجاوز الأزمات وتغير الأوضاع إلى الأفضل.

وأضاف المهندس تامر الحبال في بيان له اليوم، أن نهضة الأمم تحققت عبر الاهتمام بالصناعة، وهناك نماذج كثيرة في العالم كانت بها أزمات اقتصادية ولكن الحل جاء عبر الصناعة.

وأوضح الحبال أن لدي مصر الإمكانيات والعقول والكوادر البشرية القادرة وتمتلك إرادة حقيقية للنهوض والنجاح، وكل هذه العوامل عند توظيفها بشكل يخدم الصناعة سوف تحدث نهضة اقتصادية كبيرة ونصل بالصناعة والتي تمثل ١٦% من الناتج القومي في الوقت الحالي إلى ٤٠ و٥٠% وأكثر.

ولفت الحبال إلى أن تصنيع المواد الخام أكثر كلفة من الاستيراد، وتصدير المادة الخادم أغلى من التصدير بعد الانتاج، وهذا يحدث في مصر فقط، و ينبغي إيجاد حلول لهذا الأمر.