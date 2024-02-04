وفاة خال الفنان أحمد وفيق .. تفاصيل

نشر الفنان أحمد وفيق تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل خاله.

وقال أحمد وفيق : “انتقل إلى رحمة الله تعالي خالي الحبيب الأستاذ شفيق الخطيب وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك على أد طيبة قلبك حبيبي”.

وقال الفنان أحمد وفيق، إنّ مسلسل جميلة الذي شارك فيه شهد طرح قضية النسب من أجل البحث عن حل، متابعًا: "قلت مش هنلاقي حل، إحنا عاوزين حاجة أكبر من المسلسل".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أن مسلسل تحت الوصاية الذي عُرض في شهر رمضان الماضي من أهم المسلسلات التي شاهدها هذا العام، لكن القضية التي يناقشها أسهل من قضية النسب.

وتابع: "بالنسبة إلى قضية النسب، فإن هناك الحل وهناك من يقف أمام الحل"، ليرد عليه الإعلامي أحمد الطاهري: "أعتقد أن هذا العمل يناقش تلك القضية منذ فيلم الجلسة السرية".

وأكد، أن فحوصات dna حل كاشف مثل البصمة، وبالتالي يجب العمل به، مناشدا علماء الدين التدخل في هذا الأمر بعدما أصبحت هذه القضية أكثر تعقيدا: "أتمنى إن العلماء ينقذونها لأننا عندنا قضية صعبة جدا".

أحمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ أكثر فنان عمل له حسابا هو الفنان عادل إمام، لكنه عاد إلى طبعيته بعد ثانيتين من الوقوف أمامه، وكان ذلك في مسلسل عوالم خفية: "كان قدامي حد يعرف يرجعني لمكاني الصحيح من غير ما يوترني".

وتحدث "وفيق"، عن مسلسل ولاد ناس، قائلا: "شارك في هذا المسلسل عدد كبير من نجوم الفن مثل صبري فواز وماجد الكدواني ورانيا فريد شوقي، كانت مجموعة كبيرة من النجوم، ومعظم مشاهدي كانت مع صبري فواز".

وتابع، أنه يحب العمل مع الفنان صبري فواز، بسبب التقارب الثقافي والفكري بينهما: "أستمتع بالمشاهد التي تجمعني بصبري فواز لأن دماغنا قريبة من بعض وجايين من بيئة قريبة من بعض وثقافتنا قريبة من بعض حتى وإن اختلفنا في بعض الأمور".