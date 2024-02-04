عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الآثار الأسبق: دور الإعلام محوري في الحفاظ على مظاهر الحضارة المصرية وإبرازها

الأستاذ الدكتور ممدوح
الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، وأستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة عين شمس، إن دور الإعلام محوري في الحفاظ على المظاهر الحضارية المصرية وإبرازها للمجتمع بقوة، للتأكيد على أننا أصحاب فضل على العالم بقيمة تراثنا المصري، ولا يمكن إغفال دوره التوعوي والتربوي.


وأضاف الدماطي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/ على هامش فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - أن معرض الكتاب هذا العام زاخر جدا ومليء بالفاعليات الثقافية المهمة التي تساعد على بنية العقل، وأن عدد الزوار تراوح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف زائر يوميا، هو إقبال شديد ينم عن مدى ثقافة ووعي المواطن.


وحول استمرارية التراث المصري القديم إلى الحاضر.. أكد وزير الآثار الأسبق وجود رؤية واضحة تؤكد على أن تراث المصري القديم مستمر حتى اليوم وأننا أبناء هذا التراث، لاسيما وأن التواصل الحضاري لهذه الدولة لم يتقطع منذ القدم فنحن أصحاب الفضل في الكثير من المظاهر الحضارية كالطب والهندسة والفلك والفنون والرياضة، وما من مظهر من المظاهر الحضارية إلا ونجد له جذورا في مصرنا القديمة.


وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.


وتشارك في المعرض 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.


وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.


ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص، ومن المتوقع أن يفوق هذا العام أربعة ملايين زائر.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل

الأطباء تدق ناقوس الخطر.. إعداد مقترحات بشأن قانون المسئولية الطبية وإرسالها للحكومة

مرتديًا الزي العسكري.. زيلينسكي يزور الجبهة في زابوريجيا

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

تحد من قدرات الحوثيين.. سوناك يعلق على الضربات الأمريكية البريطانية باليمن

خسائر فادحة لأوكرانيا في 24 ساعة.. مقـ.تل أكثر من 700 جندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

فيديو

بعد الوردة والمصحف.. حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس

لهدف غريب.. محاولة سطو مسلح على محل ذهب بتركيا |شاهد

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ