وزير الشباب والرياضة يشيد بفوز مصر ببطولة إفريقيا للطائرة البارالمبية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بفوز مصر ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة البارالمبية المقامة بنيجيريا بعد فوزها على المغرب بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، وتأكيد تأهل المنتخب المصري لدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".



وأكد الوزير - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح.



وقال صبحي إن ذلك انعكس على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر؛ الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.. مشيرا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الرياضيين معنويًا وماديًا بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها وتكون دافعًا إضافيًا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية.

