نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن خلال المنشور «الأهلي يبدأ التنسيق مع أليو ديانج لتحديد موعد عودته إلى القاهرة بعد خروج مالي من أمم أفريقيا».

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 فبراير الجاري، في الجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.