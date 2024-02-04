الإعلامي لؤي أباظة: الحوار الوطني خلق حالة كانت تفتقدها مصر

ثمن الإعلامي لؤي أباظة، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الحوار الوطني بشكل أكثر عمقًا وشمولية، والتركيز على القضايا والملفات الاقتصادية؛ لمواجهة التحديات التي يواجها العالم، والتي انعكست بالتبعية على مصر.

وقال لؤي أباظة، في بيان له، إن الحوار الوطني في مرحلته الأولى أثبت أنه خطوة كانت تحتاجها مصر، وخاصة بخروجه بعدد من التوصيات المهمة في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي، المجتمعي»، كما أكد على جدية دعوة الرئيس السيسي، في استجابته لمخرجات الحوار، ورفعها فورًا له للعمل على تنفيذها.

وأكد «أباظة» أن دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطني شامل حول الملفات والقضايا الاقتصادية، يؤكد على رغبة الرئيس لمشاركة جميع القوى السياسية في وضع حلول للتحديات الاقتصادية الخالية، لما بها من خبرات مختلفة تتشارك جميعا على طاولة حوار واحدة من أجل مصر.

وأشار، إلى أن الحوار الوطني، خلق حالة كانت تفتقدها مصر، وهى حالة الحوار الجاد والشامل بمشاركة الجميع، وتحت هدف واحد وأسمى، وهو وضع الحلول لجميع التحديات التي تواجهها البلاد، وأن تكون هذه الحلول بأيدي أبنائها المخلصين والوطنيين من مختلف التيارات والاتجاهات.