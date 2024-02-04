عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإعلامي لؤي أباظة: الحوار الوطني خلق حالة كانت تفتقدها مصر

لؤي أباظة، عضو البرنامج
لؤي أباظة، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

ثمن الإعلامي لؤي أباظة، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الحوار الوطني بشكل أكثر عمقًا وشمولية، والتركيز على القضايا والملفات الاقتصادية؛ لمواجهة التحديات التي يواجها العالم، والتي انعكست بالتبعية على مصر.

 

وقال لؤي أباظة، في بيان له، إن الحوار الوطني في مرحلته الأولى أثبت أنه خطوة كانت تحتاجها مصر، وخاصة بخروجه بعدد من التوصيات المهمة في المحاور الثلاث «السياسي، الاقتصادي، المجتمعي»، كما أكد على جدية دعوة الرئيس السيسي، في استجابته لمخرجات الحوار، ورفعها فورًا له للعمل على تنفيذها.

 

وأكد «أباظة» أن دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطني شامل حول الملفات والقضايا الاقتصادية، يؤكد على رغبة الرئيس لمشاركة جميع القوى السياسية في وضع حلول للتحديات الاقتصادية الخالية، لما بها من خبرات مختلفة تتشارك جميعا على طاولة حوار واحدة من أجل مصر.

 

وأشار، إلى أن الحوار الوطني، خلق حالة كانت تفتقدها مصر، وهى حالة الحوار الجاد والشامل بمشاركة الجميع، وتحت هدف واحد وأسمى، وهو وضع الحلول لجميع التحديات التي تواجهها البلاد، وأن تكون هذه الحلول بأيدي أبنائها المخلصين والوطنيين من مختلف التيارات والاتجاهات.

الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الملفات الاقتصادية التحديات مخرجات الحوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

ترشيحاتنا

جنوب لبنان يستهدف إصبع الجليل.. ورد إسرائيلي

الدكتورة علا عبد المنعم تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ "استعمال طبيب"

أليس جابر تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعتها القصصية "خليل المخاوي"

400 جنيه تراجعا.. أسباب هبوط سعر الذهب في مصر

عدت الـ 1000 جنيه| اتحاد أمهات مصر: أسعار الكتب الخارجية مبالغ فيها

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

فيديو

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

بعد الوردة والمصحف.. حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس

لهدف غريب.. محاولة سطو مسلح على محل ذهب بتركيا |شاهد

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ