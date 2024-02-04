محافظ مطروح: الأوقاف تهدي 5000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

قال محافظ مطروح خالد شعيب إن وزارة الأوقاف تستهدف إهداء 5 آلاف كرتونة مواد غذائية للمحافظة وصل منها 3 آلاف كرتونة حتى الآن.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم /الأحد/ قافلة مواد غذائية تحتوي على 2000 كرتونة مهداه من وزارة الأوقاف تضم 6 أطنان من الأرز و2 طن مكرونة، وذلك في إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعي لوصول السلع الغذائية للأسر المستحقة.



ووجه المحافظ الشكر والتقدير لجهود وزارات الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، والتموين برئاسة الدكتور علي مصيلحي، والتضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج على الدعم الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية تضمنت توفير مزيد من الخدمات للمواطنين ومنها توزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك وفقًا لمخطط مديرية التضامن بالتعاون مع مجالس المدن المعنية وكشوفات وأعداد المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

