«الوطني للثقافة الكويتي»: المشاركة العربية الواسعة بمعرض الكتاب تسهم في مد جسور التعاون

أكد مسئول جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبد اللطيف الخرافي، أن المشاركة الواسعة للدول العربية بالمعرض سواء من خلال الهيئات الرسمية أو دور النشر المختلفة، تسهم في مد جسور التعاون وتعزيز التواصل والتفاهم والتبادل الثقافي بين الأشقاء العرب.

وقال الخرافي، في تصريح اليوم، الأحد، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن المجلس يشارك بجناحين منفصلين أحدهما للعرض والآخر للبيع، مشيدا بالتنظيم الرائع للمعرض والإقبال الكثيف من قبل الزوار والباحثين والقراء.



وأضاف أن المجلس الوطني الكويتي يهدف من خلال مشاركته في معرض القاهرة للكتاب إلى المساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي من خلال إصداراته المتنوعة: مثل سلسلة عالم المعرفة وعالم الفكر ومجلة العربي وغيرها.

من جانبه، قال مسئول جناح مركز البحوث والدراسات الكويتية بمعرض القاهرة للكتاب عبد الرحيم الظاهر، إن المركز حريص على المشاركة بشكل سنوي في معرض القاهرة كونه أحد أبرز المعارض والمحافل الثقافية عربيا ودوليا، مؤكدا حرص مركز البحوث والدراسات الكويتية برئاسة الدكتور عبد الله الغنيم على أن يكون للمركز بصمة ثقافية مميزة بمعرض القاهرة للكتاب ضمن 1200 هيئة ودار نشر من 70 دولة مشاركة بالمعرض.

وأشاد بالحضور الكبير سواء من قبل الجمهور المصري أو باقي الجنسيات بالمعرض، مبينا أن جناح مركز البحوث يضم مجموعة منتقاة من إصداراته المميزة، ومنها مجلس الإنشاء ومعالم الكويت القديمة وتاريخ القضاء في الكويت وغيرها.

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 حتى السادس من فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في القاهرة، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" بمشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة.

