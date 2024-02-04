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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كمين محكم لسرايا القدس يقتـ.ل جنديين وانفجارات كبيرة بغزة.. وكارثة إنسانية بالأمل

المقاومة تحارب الاحتلال
المقاومة تحارب الاحتلال

أعلنت المقاومة الفلسطينية عن إسقاطها لعدد من القتـــ.لى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الصهيونية.

 

ذكرت سرايا القدس أن مجاهديها أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم بخان يونس وقتلوا جنديين وأصابوا آخرين.


يأتي ذلك فيما سقط  شهيدان ومصاب في قصف إسرائيلي لخان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة في الأحياء الغربية لمدينة غزة والمناطق الواقعة جنوب منطقة جحر الديك.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوجود مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية في مستشفى الأمل بخان يونس المحاصر لليوم الـ14 على التوالي.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى الأمل بخان يونس لا يزال يتعرض لإطلاق نار كثيف ومنع لحركة المسعفين والنازحين.
 

المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الصهيونية سرايا القدس قصف اسرائيلي

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