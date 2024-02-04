تحصين 43 ألفًا و985 رأس ماشية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام بالشرقية

قال مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الدكتور إبراهيم محمد متولي إنه تم تحصين 43 ألفا و985 رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام.



وأضاف مدير المديرية - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم تحصين 22 ألفا و695 رأسا ضد الجلد العقدي و21 ألفا و290 رأسا ضد جدري الأغنام، كما تم ترقيم وتسجيل 1683 رأس ماشية، وذلك من خلال 180 لجنة ثابتة ومتنقلة.



وأوضح أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع المراكز والمدن للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، وتم عقد 530 ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية؛ لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.



وتابع أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال للمربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين؛ لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي.

