عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: تخطينا حاجز 65 ألف جلسة علاج طبيعي خلال يناير الماضي

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إنه تم تخطي حاجز الـ65 ألف جلسة بوحدات وأقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة خلال يناير الماضي.


وأضاف وكيل وزارة الصحة - في بيان اليوم أن عدد الجولات المرورية بلغ 110 زيارات إشرافية لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها منية النصر ومحلة دمنة ودكرنس، بالإضافة إلى ميت غمر وجمصة وبلقاس.


من جانبه..أوضح مدير إدارة العلاج الطبيعي الدكتور أكرم عبدالمنعم أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي خلال الشهر الماضي استقبلت 10 آلاف و712 حالة بإجمالي جلسات تجاوز الـ65 ألفًا و437 حالة اشتملت على 5607 جلسات لمرضى الغسيل الكلوي.


ولفت إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي قامت بتحقيق المستهدف لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر والغسيل الكلوي والحضانات وعناية الأطفال.


وحول صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية، فقد تم عقد 25 اجتماعًا فنيًا تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات الجمالية ميت غمر وتمى الأمديد بجانب أجا، والمنزلة ودكرنس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

ترشيحاتنا

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل نار أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

عودة الدراسة رسميا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في هذا الموعد

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ محمد عبد المنعم.. والأهلي يحسم قراره

أحمد عبد الحميد يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال ناعمة.. درة تستعرض جمالها

الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

فيديو

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

ماذا فعل؟.. قصة الطفل الفلسطيني الملقب بـ نيوتن غزة

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ