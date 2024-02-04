صحة الدقهلية: تخطينا حاجز 65 ألف جلسة علاج طبيعي خلال يناير الماضي

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إنه تم تخطي حاجز الـ65 ألف جلسة بوحدات وأقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة خلال يناير الماضي.



وأضاف وكيل وزارة الصحة - في بيان اليوم أن عدد الجولات المرورية بلغ 110 زيارات إشرافية لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها منية النصر ومحلة دمنة ودكرنس، بالإضافة إلى ميت غمر وجمصة وبلقاس.



من جانبه..أوضح مدير إدارة العلاج الطبيعي الدكتور أكرم عبدالمنعم أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي خلال الشهر الماضي استقبلت 10 آلاف و712 حالة بإجمالي جلسات تجاوز الـ65 ألفًا و437 حالة اشتملت على 5607 جلسات لمرضى الغسيل الكلوي.



ولفت إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي قامت بتحقيق المستهدف لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر والغسيل الكلوي والحضانات وعناية الأطفال.



وحول صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية، فقد تم عقد 25 اجتماعًا فنيًا تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات الجمالية ميت غمر وتمى الأمديد بجانب أجا، والمنزلة ودكرنس.